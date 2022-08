Malfitano: “Non tutte come Monza e Verona, mi aspettavo gara difficile e prime difficoltà”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stata una partita maschia e questo ci fa capire che non tutti gli avversari saranno come Monza e Verona. Mi aspettavo una partita difficile e le prime difficoltà, per esempio, di Kvaratskhelia. La qualità dell'avversario è aumentata e quindi crescono le difficoltà. Ad ogni modo i risultati dell'ultima giornata di campionato lasciano intendere che lassù ci sarà molto equilibrio. La Fiorentina ha tenuto testa al Napoli che sembrava potesse spaccare tutto, così come la Lazio ha battuto l'Inter, la favorita per lo Scudetto".