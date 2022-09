Malfitano: "Normale che la squadra vada in confusione con tutto quel turnover"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Certe lezioni subite da Sarri, Gattuso e anche da Spalletti non sono servite per l'appunto da lezione. Il turnover già in passato si era rivelato disastroso. Ieri la squadra era in confusione ed è normale cambiando il modulo e tutti quei giocatori. Soprattutto a centrocampo non puoi schierare Ndombele in quelle condizioni fisiche, significa avvantaggiare l'avversario. Nel primo tempo il Napoli ha avuto difficoltà in costruzione perché aveva praticamente un solo centrocampista, Anguissa, viste le condizioni di Ndombele".