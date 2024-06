Malfitano: "Per Buongiorno serve un esborso importante, Bijol è un'alternativa"

Il giornalista Salvatore Malfitano è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Per Hermoso le richieste di ingaggio sono elevate. Per quanto riguarda Buongiorno, il Napoli dovrebbe fare un esborso economico importante e per questo si stanno facendo delle valutazioni. Delle alternative sono dei nomi come Bijol e Pavlovic. Io credo che si farà di tutto per accontentare Conte, credo che più della situazione economica si valuteranno le tempistiche".