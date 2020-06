Malfitano: "Sarri è un tecnico provinciale e tale resterà. Intrappolato in quel stancante possesso..."

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato della vittoria della Coppa Italia: "La squadra ha i propri meriti, Gattuso è al centro di quanto avvenuto, ma favorito, e dobbiamo dirlo altrimenti magnifichiamo solo le sue doti, da un Maurizio Sarri per la verità molto deludente sia come atteggiamento tattico ma anche nel post-partita con quelle dichiarazioni. E' un allenatore provinciale e tale resterà, ha vinto col Chelsea perché la squadra prese in mano la situazione e vinsero l'Europa League altrimenti neanche quella. A Torino se non vinci due trofei di fila sei già fuori. Anche ieri, come accadeva a volta a Napoli, quando gli chiudi gli spazi fa quel giro palla sterile in orizzontale e ti stanca, io lo dicevo anche quando faceva spettacolo a Napoli. A me stancava, era sempre uguale, Jorginho faceva 600 tocchi. Un grande allenatore non è intrappolato nella stessa cosa senza una riserva".