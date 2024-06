Malfitano senza mezzi termini: “Di Lorenzo deve andare via subito!”

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Sono felice che per il solo arrivo dell'allenatore si sia creato tanto entusiasmo attorno al Napoli. Va benissimo che si radunino tanti tifosi per fotografare Conte e il presidente De Laurentiis ma vorrei che si fosse razionali. Aspettiamo perché dobbiamo capire quale sarà il progetto a cui si lavorerà. Anche perché se non si mantiene l'equilibrio la delusione è dietro l'angolo.

Credo che nel momento in cui un giocatore manifesti così chiaramente e apertamente la voglia di andar via, nonostante gli siano stati fatti ponti d'oro e nonostante gli sia stata ceduta la fascia di capitano, allora è meglio che vada via. E mi riferisco a Di Lorenzo. Certamente il Napoli chiederà l'equivalente per quello che è il valore che il club riconosce per il calciatore e se la Juve o chi per essa dovesse essere interessata sa che deve spendere tale cifra.

Perché io dovrei vedere un futuro azzurro per Di Lorenzo? Per me deve andar via subito. Anche perché il contratto gli è stato rinnovato lo scorso anno ed ha avuto un contratto da top di 3-3,5 mln e dopo un rinnovo del genere a fine stagione dice che vuole andare via: per me deve andare via adesso, non domani. Del resto di chi stiamo parlando? Mica è Djalma Santos… Credo che la questione Zielinski rientri nella contestazione di cui è stato fatto oggetto il presidente De Laurentiis fino alla scorsa settimana. Io, però, non credo sia stata solo una scelta della società ma ritengo che entrambe le parti non si siano ritrovate. Potrebbe aver contribuito anche l'intenzione del giocatore di voler fare questa nuova esperienza con l'Inter”.