Malfitano sui giocatori: "Qualità tecniche sopraffatte dall'aspetto caratteriale, servono motivazioni!"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero durante la trasmissione 'Fuorigioco': "Perchè dobbiamo essere i benefattori di 24 ragazzi che hanno dalla loro parte tutto, per loro fortuna, e noi non possiamo dire in questo momento, pur riconoscendo qualità tecniche, che oggi queste qualità tecniche sono state sopraffatte dall'aspetto caratteriale? Io dico che servono motivazioni, sono importanti. Spero che domenica gli azzurri ritrovino motivazioni contro il Sassuolo".