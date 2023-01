Mandorlini: “La Juve ha sempre dimostrato di poter ritornare ad alti livelli”

Andrea Mandorlini, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “La Città del Pallone”

Andrea Mandorlini, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “La Città del Pallone”: “Simeone è un uomo pazzesco, ha l’istinto del vero attaccante, da sempre tutto quello che ha, il suo è un atteggiamento che gli ha trasmesso il padre. Il gol alla Roma? Il difensore è partito in ritardo, ma Simeone ha saputo sfruttare il momento e ha calciato in modo perfetto: Rui Patricio non ha potuto fare nulla.

Juventus? E’ una società in pieno cambiamento, il vento ad oggi è cambiato, ma il club bianconero ha sempre dimostrato di poter ritornare ad alti livelli”.