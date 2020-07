Mandorlini: "Sassuolo banco di prova importante nel percorso verso Barcellona"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore, che si è soffermato sul prossimo match col Sassuolo: “Il Sassuolo è un banco di prova importante perché il Sassuolo è una di quelle squadre che ti mette alla prova e il Napoli è vero che ha nulla più da chiedere al campionato, ma deve allenare la testa in vista della gara di Champions".

SERIE A - "Questo campionato è un po' falsato dal lockdown, ma la Juve vincerà un altro scudetto e non per inerzia, ma perché le altre non hanno tenuto il passo. Il nostro campionato è quello più difficile e questo è un bene per il calcio. Le squadre provinciali fanno punti contro le grandi e per questo la bellezza della serie A resta invariata”.