Manfredi: "San Siro? Anche noi pronti a vendere il Maradona, ma alle giuste condizioni"

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia tanto attesa da Inter e Milan: dal Consiglio Comunale di Milano è arrivato infatti il via libera alla cessione dello stadio San Siro, che dunque potrà passare in mano ai due club, che intendono demolirlo per costruire un nuovo impianto, più al passo con i tempi.

Non solo Milano però attende un nuovo impianto, dato che anche in altre città italiane il tema stadio rimane caldo. A Napoli per esempio il sindaco Gaetano Manfredi ha colto la palla al balzo per le tante reazioni legate alla notizia sul Meazza per lanciare un appello, così da arrivare ad un risultato simile per la squadra di Antonio Conte, che attualmente gioca allo stadio Diego Armando Maradona.

Come riportato da Il Mattino infatti, il Sindaco Manfredi ha dichiarato in merito allo stadio Maradona le condizioni per arrivare ad un simile risultato: "A Milano sono riusciti a vendere San Siro, c'è stata una proposta da parte di due imprenditori, due società di calcio, con un progetto concreto, pronti ad investire 1 miliardo e 200 milioni di euro. Noi a Napoli non avremmo problemi a seguire questa strada, purché ci sia un progetto concreto, sostenibile e con la giusta fattibilità economica", le sue parole.