Manfredini racconta Conte: "Con lui finivi ogni allenamento sfinito, la disciplina è il suo credo"

Thomas Manfredini, allenatore ed ex calciatore di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante 'Il calcio della sera'.

Thomas Manfredini, allenatore ed ex calciatore di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante 'Il calcio della sera': “Conte è uno di quegli allenatori che può cambiare la squadra totalmente, così come è stato Spalletti. A livello caratteriale e di idee ha qualcosa in più rispetto agli altri: se il Napoli punta su di lui vuol dire che ha ambizioni diverse e vuole vincere, potrebbe essere la svolta al campionato deludente di quest’anno.

Conte però vuole avere delle certezze sul mercato, prima di firmare vorrà delle garanzie sulla costruzione della rosa presente e futura. La mia esperienza con Conte allenatore? E’ un vincente, ogni allenamento con lui finivi sfinito, fa della disciplina il suo credo”.