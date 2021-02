Manfredini sul calo dell'Atalanta: "Se non è al 100% è difficile fare quella tipologia di gioco"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex giocatore dell'Atalanta, Thomas Manfredini:

Sulla prossima partita contro l'Atalanta: "Io credo che la cosa più importante dell’Atalanta sia l'aggressività è l'intensità di gioco che ha in tutti i novanta minuti della partita. Utimamente ha dimostrato di andare molto più forte degli avversari, è normale che quando poi non riesce a essere al 100% diventa difficile creare con quella tipologia di gioco che vuole il mister e quindi a volte c'è qualche battuta d'arresto. Io credo che anche affrontando una squadra forte come la Lazio non era facile quindi ci può anche stare questa sconfitta però io penso che l’Atalanta sia una delle formazioni più forti del campionato e con un attacco incredibile nonostante l'assenza della Papu Gomez".