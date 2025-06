Podcast Manfredonia: "Scudetto? Napoli favorito, ma vediamo cosa dirà il campo"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore Lionello Manfredonia: "Barzagli ha paragonato Tudor a Conte? Conte è avanti anni luce, ma è un buon tecnico il croato. Conte è unico, Tudor ha fatto bene lo scorso anno, dovrà dimostrare ora che è un tecnico da Juve. Vedremo se con gli acquisiti che hanno recuperato riusciranno a fare un campionato da Juve.

Il Mondiale per Club? E' una coppa importante per le sudamericane, per le europee no. Un po' di vacanza ci vuole per queste squadre, è una vacanza pagata, e le società comunque ci guadagnano. Campionato? Vedremo la campagna acquisti delle big e poi vedremo se il Napoli rimane favorito. Ha comprato per ora giocatori forti, come ha chiesto Conte. ADL gli ha dato garanzie e sicuramente partirà in pole per vincere, ma vedremo".