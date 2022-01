Maniero: "Come Vlahovic, Osimhen sfrutta ogni pallone e fa la differenza"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Filippo Maniero, ex calciatore di Milan, Venezia e Torino: "Osimhen o Vlahovic? Mi piacciono entrambi, Osimhen ha dimostrato il proprio valore. Entrambi hanno caratteristiche diverse ma fanno la differenza per la propria squadra. Mezza palla che hanno la buttano dentro, sono il classico attaccante che ogni squadra vorrebbe. Per i gol Vlahovic, ma in assoluto entrambi".

Sulla cessione di Gosens all'Inter

"Non so perché l'abbiano ceduto ora, sembra la situazione di Gomez l'anno scorso. Non so entrando nel merito delle strategie della società quali siano le loro idee, ma al di fuori sembra strano. Non è stato ceduto all'estero ma contro una squadra che è una diretta concorrente. Suona strano, ma il mercato degli ultimi anni non va valutato come ai miei tempi. Ora ci sono tanti giocatori che vanno a scadenza di contratto che o firmava o stava in panchina tutto l'anno. Ora gioca ed ha la fascia di capitano fino a fine campionato. E' successo con Insigne quest'anno, lo scorso con Donnarumma. Lo dico a favore delle società, ma quando giocavo io succedevano raramente queste cose".

Sul mercato del Milan in attacco

"Non è un errore puntare su Ibra e Giroud, ma bisogna essere onesti e sinceri nel capire ad inizio anno se possono essere calciatori che ti danno il 100% tutta la stagione oppure no. Se stanno bene fanno la differenza, se poi l'età conta e ti trovi in questa situazione è una cosa che la società ha messo in preventivo ad inizio stagione".