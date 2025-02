Manna su Adeyemi: "Avevamo accordo col Borussia, ma se hai dubbi non fai per noi"

vedi letture

"Io non devo convincere nessuno a venire al Napoli". Così Giovanni Manna, direttore sportivo intervenuto in conferenza stampa per chiarire le scelte del mercato invernale, sul mancato arrivo di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund: "Per Adeyemi avevamo una bozza d'accordo col Dortmund, siamo stati lì, abbiamo parlato col giocatore che non era sicuro e non è voluto venire adesso. Leggo che ha già accordi con altri, ma non è così, non ho voluto insistere, tutti coloro che sono arrivati da quando ci sono io, hanno voluto fortemente il Napoli.

Se io devo convincere a venire qui col Napoli in quella posizione, con uno dei migliori allenatori al mondo, queste prestazioni... io non devo convincere, se vuoi venire vieni altrimenti non fai per noi. Ci sono state tante altre cose, ma quelli forti è difficile far muovere a gennaio se non per cifre troppo alte" ha spiegato Manna.