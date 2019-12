Manolas in mixed: "Abbiamo preso merda in queste settimane, ma possiamo e dobbiamo risalire!"

Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di mixed zone, interrogato sul momento del Napoli dopo il pareggio di stasera contro il Genk: "Campionato? Dobbiamo concentrarci di più e dare di più, non meritiamo questa classifica. Oggi è stata una vittoria molto importante, eravamo da otto-nove partite senza vittoria, oggi abbiamo dato grande risposta con una grande gara, complimenti a tutti i ragazzi.



Salisburgo è una squadra forte, il girone è stato complicato, non è mai facile passare in Champions, tanto è vero che il Napoli ci è riuscito per tre volte nella sua storia. Non pensate che il 4-0 di oggi sia stato facile dopo tutte queste situazioni. Dobbiamo dire anche una volta complimenti a tutti i ragazzi e lo staff, abbiamo preso la merda tutte queste settimane, anche meritatamente, non abbiamo fatto bene però io sono convinto che questa squadra può risalire.



Ci sentiamo più sereni? La serenità arriva quando si fanno due-tre risultati di fila, ora dobbiamo andare in campo per vincere.

Perché questa differenza col campionato? Non lo so, l'avrei detto ai miei compagni.

Vittoria per Ancelotti? Non giochiamo per l'allenatore o per altro ma per vincere, anche per i tifosi, per le nostre famiglie, per noi. Le vittorie portano serenità".