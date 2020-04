Manolas pazzo di Gattuso: "Non smette mai di chiamarmi, uno stimolo continuo! Minaccia anche me..."

Tra Kostas Manolas e Gennaro Gattuso è scoccata subito la scintilla. E lo dimostrano anche le dichiarazioni rilasciate dal centrale azzurro nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Avevamo ripreso il nostro cammino. Il Napoli stava giocando di nuovo come erano abituati tutti i tifosi. Peccato che ci siamo fermati, il virus ha penalizzato tutto il mondo. Gattuso sta facendo un gran lavoro. Era un gran lavoratore in campo e lo è anche in panchina, anzi forse anche di più. Non si ferma mai a chiamare i giocatori, a restare in contatto con noi. Questo ci dà lo stimolo per continuare a lavorare in casa, che è più complicato che farlo al centro sportivo. Noi riusciamo a tenerci in forma".

Magari lo fa solo con te che sei un guerriero come lui. "Penso che lo faccia con tutti. Io lo sento spesso, abbiamo un rapporto speciale. Abbiamo caratteri simili. Mi chiama spesso e mi spinge, mi dà forza a fare questo lavoro. E credo lo faccia con tutti".

Che rapporto avete? "Io ho un rapporto bellissimo con lui. Sono il primo che minaccia in allenamento, ma lo fa per stimolarmi a diventare un giocatore migliore. Ma lo fa con tutti. Vuole il massimo dai suoi calciatori e credo sappia farlo. Io non lo conoscevo prima, ma l'ho visto al Milan e credo che abbia fatto miracoli".