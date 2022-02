Maradona jr: "Che tristezza i fischi a Insigne, noi napoletani dobbiamo toglierci questo vizio!"

Diego Armando Maradona jr, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Diego Armando Maradona jr, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando ho sentito il coro del Maradona per mio padre mi sono emozionato. È passato un anno e più dalla scomparsa di mio padre e l’amore, il ricordo dei napoletani, resta sempre forte. Partita di ieri? È stata una presa di coscienza. Il Napoli non è abituato a giocare partite di questo livello.

Però credo ancora allo Scudetto. Anche perché le altre in lotta hanno dei difetti. C’è da dire che bisogna crescere nei gol che questa squadra regala. Ci sono errori tecnico-tattici che non vanno ripetuti. Insigne? Dobbiamo toglierci questo vizio noi napoletani. C'è stata una prestazione collettiva sbagliata, non solo di Insigne. Non capisco i fischi. È molto triste quello che è successo al momento del cambio. È triste sentire napoletani fischiare un napoletano. C’è gente che cambierebbe lavoro per 50 euro. Lorenzo non è stato l’unico a deludere. Ieri c’era solo da applaudire gli avversari”.