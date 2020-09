Maradona, l'amico manager: "Ho un problema di dipendenza, non da cocaina ma da Diego"

Stefano Ceci, amico intimo e manager di Diego Armando Maradona, ha parlato ai microfoni dell'emittente argentina CieloSport della sua 'dipendenza da Maradona': "Il prossimo 20 ottobre sarà il 20 ° anniversario che ho conosciuto Diego. Lo adoro, per noi napoletani è storia. A 31 anni mi hanno messo in carcere per un problema con la droga, ma ho vinto il processo contro lo Stato. La risoluzione del giudice diceva, persona dipendente da Maradona e non da cocaina. A 16 anni ho preso il treno alle 5.30, sono arrivato alle 6.12 e sono sceso in campo e mi sono nascosto sul tetto per guardare le partite. Sono partito cinque minuti prima perché altrimenti avrei perso di nuovo treno. Quando è nata mia figlia non c'ero perché ero con Diego, ma le ho dato il suo nome, si chiama Mara Dona Ceci. Quando esco compro cose solo per Diego e mia figlia".