Juan Jesus a Mediaset: "Difenderemo lo scudetto al 100%! Punteremo sulla forza del gruppo. Su Lukaku..."

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria all'esordio in campionato contro il Sassuolo: "Mentalità da scudetto? Certo. Quello è il nostro spirito che deve guidarci per tutto il campionato, perché abbiamo uno scudetto da difendere e lo faremo al 100% come ha detto anche il mister. Dobbiamo iniziare il campionato come lo abbiamo finito. Abbiamo delle situazioni da migliorare, ma va bene così con una vittoria importante.

Squadra compatta ed efficace? Quando si vince e si tiene il controllo della partita si crea fiducia sul campo. Siamo stati bravi a difendere tutti insieme, ma poi bravi anche ad approfittare delle occasioni davanti.

Cosa ci danno in più i Fab Four, De Bruyne e McTominay? Sono calciatori importanti. Sappiamo che Scott l’anno scorso ha fatto un bellissimo campionato. C’è Kevin, che ha uno storico importante, ci sono Anguissa e Lobo. Ma non ci sono solo loro, noi abbiamo un gruppo forte e quindi punteremo su questo. Non è che si vince in undici, noi siamo 26/27 che ogni giorno in allenamento danno sempre tutto il meglio per vincere. Questa mentalità vincente ci aiuterà, ma giustamente Frank, Stani, Kevin e Scott che sono dei calciatori fortissimi, speriamo che possano fare un bel campionato.

E' il gruppo più forte con cui abbia mai giocato? A Napoli ho giocato con bei giocatori: Koulibaly, Kim, Mertens e Insigne. Abbiamo avuto bei gruppi, non abbiamo vinto però posso dire che è un gruppo molto forte, qualitativamente molto importante. Posso parlare anche di me, l’anno scorso non giocavo quando c'era Buongiorno, che giustamente è il titolare. Io mi sono sempre messo a disposizione e ho avuto opportunità. Quindi tutti quelli che non giocano devono essere pronti, perché la forza di una squadra vincente è tutto il gruppo, non solo gli undici titolari, o chi gioca di più o di meno.

Con questo atteggiamento si può sopperire all’assenza di Lukaku? Certo, il gruppo è pronto. Ci dispiace tantissimo che Romelu si è fatto male, perchè è compagno, un fratello nostro. Però Lorenzo ha fatto una bella partita, sicuramente ci darà una mano. Aspetteremo Romelu nel più breve tempo possibile, perché è un pezzo importante della squadra e sicuramente ci aiuterà nella seconda parte di stagione”.