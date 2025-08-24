Torino, Baroni su Ngonge: "E' stato in una grande squadra, mi aspetto molto da lui"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato anche di Cyril Ngonge, attaccante acquistato dal Napoli che tornerà ad allenare dopo averlo avuto a Verona: "È lui che ha la grande opportunità: è stato in una grande squadra, ha lavorato insieme a campioni e ha vinto uno scudetto.

Ora ha la possibilità di giocare che non aveva prima, mi aspetto molto da lui perché lui e Asllani hanno cercato questa opportunità. Chi vuole entrare dentro una squadra, lo mette come aspetto primario e possiamo solo beneficiarne. Deve essere intelligente".