Calamai: "Chi aveva dubbi su De Bruyne è servito! Con McTominay coppia scudetto"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, la firma del giornalismo sportivo Luca Calamai si è soffermato sul Napoli campione d'Italia: "Il Napoli non è solo Lukaku. E lo ha dimostrato alla prima di campionato. La squadra di Conte ha perso una pedina fondamentale non solo dal punto di vista realizzativo ma anche da quello tattico. Ma i Campioni d'Italia hanno altre armi a disposizione. Hanno, a esempio, il centrocampo più forte del campionato. La coppia Mc Tominay-De Bruyne è da scudetto. I gol che hanno esso a segno contro il malcapitato Sassuolo sono solo una faccia della loro medaglia. Sono colpi decisivi che si sommano a una presenza in campo da veri numero uno.

Chi aveva dei dubbi sull'approccio alla serie A di una stella come De Bruyne è servito. Abbiamo portato nel nostro torneo un giocatore che vale da solo il prezzo del biglietto. Ora vedremo come decideranno di comportarsi gli uomini mercato del Napoli in questi ultimi giorni di campagna. Cosa decideranno di fare proprio sul fronte Lukaku che sarà assente per molti mesi. Il problema non è soltanto la corsa scudetto. In questa stagione la formazione di Conte sarà impegnata anche in Champions. E con la verità di recitare un ruolo da protagonista. L'attacco senza la sua stella in questo momento è chiaramente un reparto in difficoltà".