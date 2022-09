Maradona, l'amico-manager: "Il Napoli può ancora usare maglie col suo volto, c'è un contratto!"

Ceci, manager di Diego Armando Maradona, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli la sentenza vinta dagli eredi circa l'immagine del Pibe de Oro

© foto di Pierpaolo Matrone

Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli la sentenza vinta dagli eredi circa l'immagine del Pibe de Oro: "Il Napoli può utilizzare le maglie col volto di Maradona. C'è un contratto di 5 anni e i diritti d'immagine sono validi, quindi di cosa stiamo parlando? Io e la mia società continueremo a gestire i diritti, il contratto è vigente. L'ordinanza dice solo che abbiamo svenduto l'immagine di Diego, pertanto si inibisce di fare altri contratti a me e alla mia società. Pullman? L'immagine di Maradona può essere anche lì. Gli altri stanno correndo solo dietro ai soldi e a quello che può produrre Diego Armando Maradona, io no. Ho provato a chiamare qualcuno degli eredi ma non mi hanno risposto".