Maradona spinge il Gimnasia: "Squadra eccezionale, darò tutto per la salvezza"

Da qualche giorno Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, attualmente ultimo in classifica in Argentina. Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, l'ex asso azzurro si è così espresso sulla stagione in corso: "Farò di tutto per salvare la squadra, ci metterò il cuore, questa è una squadra eccezionale. Dobbiamo cogliere l'occasione per accelerare, poi vincere, vincere e vincere. Quando mi metto in testa qualcosa posso essere molto ostinato".