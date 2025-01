Marangon: "Sorpreso da Conte, credevo gli servisse più tempo"

Luciano Marangon, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi aspettavo che il Napoli facesse un campionato tra le prime, ma non proprio così ben giocato. Conte non mi meraviglia, mi aspettavo avesse bisogno di un po’ più di tempo, invece è entrato subito nella città e nella piazza ed ha trasmesso la sua identità ai suoi calciatori.

Spinazzola alto a sinistra? Fa prestazioni altalenanti, a volte fa la partita ed a volte sparisce. Quando è in condizione fisica ha la forza di fare ciò che ha fatto a Firenze sabato scorso. Lotta scudetto? La bellezza di questo campionato è che dopo tanti anni sarà combattuto fino alle ultime giornate. Napoli, Inter ed Atalanta se la giocheranno fino alla fine, dare delle percentuali è sbagliato perché tutte e tre hanno dimostrato di essere all’altezza”.