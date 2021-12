Marchegiani: "Napoli in difficoltà, non può essere un caso vincerne solo una delle ultime sei"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex portiere Luca Marchegiani: “Delle quattro lì davanti, il Napoli in questo momento è quella più in difficoltà. Bisogna capire se è solo questione di infortuni, che sono stati tanti, o è anche un momento in cui per il Napoli è difficile esprimersi. Bisogna dire però che le ultime partite che ha perso potevano anche finire con un altro risultato, oggi è stato sfortunato. Però non può essere un caso se tu vinci 11 partite su 12 e poi ne vinci una nelle successive 6”.