Marchegiani: "Se Gattuso arriva in Champions la sua stagione è da più di 6,5"

Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista e commentatore tecnico per Sky Sport, nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club' ha parlato della stagione del Napoli: "Con il Milan il Napoli è la squadra col differenziale più alto rispetto alla scorsa stagione, ha più punti di tutti in più rispetto a un anno fa. E' vero che per metà stagione c'era Ancelotti, ma per me se arriva in Champions Gattuso merita anche più di 6,5".