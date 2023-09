Marchesi crede nel Napoli: “Lotterà per lo Scudetto e se la giocherà con tutti in Champions”

Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte

Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: "Sabato il Napoli ha creato tutto sommato diverse occasioni da gol, è stata una giornata particolare, è mancato il rifornimento ad Osimhen. L'Inter? Squadra completa, ha ricambi come i titolari, se la giocherà sicuramente con Milan e Napoli, che per quanto mi riguarda è rimasto intatto nelle sue potenzialità da scudetto. In Champions, poi, se la gioca alla pari con tutti, nel girone sarà un discorso più facile perché è favorito insieme al Real".