Marco Masini: "Lo Scudetto lo vincerà la Juve e non c'è notizia peggiore"

Marco Masini, cantante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non c’era armonia tra Garcia e la città di Napoli, non solo con la squadra. Caratterialmente non era adatto e la scelta di De Laurentiis mi stupì. Italiano? E’ un allenatore emergente, bravo, che fa bene giocare le squadre. Con una squadra forte come il Napoli, Italiano avrebbe dato un tocco di personalità alla squadra. Napoli ha bisogno di qualcuno di personalità in panchina.

Corsa scudetto? In questo momento la Juve ha preso una strada strategica molto intelligente e logica. Non c’è notizia peggiore che la Juve vinca un campionato (scherza ndr.), ma questa Juve sta facendo le cose in maniera esemplare. Sta giocando come le piccole chiudendosi in difesa, ma in attacco ha gente forte e puoi fare la differenza. L’Inter è la squadra più attrezzata, ma ha la Champions ed è più distratta”.