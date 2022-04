Marcolin: "C'è una spiegazione tattica per le tante sconfitte interne del Napoli"

"Nelle partite in casa il Napoli è stato sempre ultra offensivo, dopo aver avuto la miglior difesa adesso è una squadra con un trend al contrario e concede molto".

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn: "Quello che deve capire il Napoli è che nelle sconfitte casalinghe gli avversari hanno cominciato a fare la partita nel momento in cui la squadra di Spalletti ha perso palla. Nelle partite in casa il Napoli è stato sempre ultra offensivo, dopo aver avuto la miglior difesa adesso è una squadra con un trend al contrario e concede molto. Sono un po’ di gare che il Napoli stava regalando occasioni, mentre fuori casa no. Sembra quasi che quando il Napoli gioca al Maradona ha l’obbligo di vivere dentro l’area degli avversari, che preparano la partita nel momento in cui il Napoli perde palla. Ecco l’importanza di Anguissa, che va a riempire le ripartenze degli avversari. Per la Fiorentina è stato tutto troppo facile, dopo l’1-1 non c’era bisogno di sfrecciare ma bisognava giocarsi le proprie carte senza regalare la ripartenza ai viola”.