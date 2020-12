Marcolin difende Meret: "Fatto bene a non uscire su Jankto, la difesa era in linea!"

Negli studi di Canale 8, durante la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', si parla del gol subito da Meret per mano di Jankto. A giustificare il portiere azzurro in studio è Dario Marcolin: "Meret ha fatto la scelta giusta a non uscire, c'è tutta la linea difensiva schierata. Il portiere non può prevedere che lui sbaglia il controllo, ha tenuto la posizione che doveva tenere. Più avanti? Quando Jankto prende la palla è cinque metri fuori dall'area di rigore".