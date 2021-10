Marcolin: "Il Napoli può vincere lo scudetto, è l'unica ad avere 5-6 cambi come gli undici"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto l’allenatore ed opinionista DAZN Dario Marcolin: “Il Napoli ha una garanzia che è il gioco, che ha dimostrato in tutte e sette le partite. Anche quando va in svantaggio continua a giocare nello stesso modo e poi con i cambi di Spalletti gioca ancora di più in quel modo. Dico che il Napoli può vincere lo scudetto, perché oltre agli undici ha almeno 5-6 giocatori che sono come gli undici. E’ l’unica squadra ad avere questi ricambi, forse li ha solo l’Inter, che caratterialmente assomiglia al Napoli. Il Milan invece non ha i cambi dello stesso livello. Il Napoli ha cinque giocatori, e adesso sta tornando anche Mertens, che entrano e ti cambiano la partita e Spalletti lo sa. Sembra quasi che Spalletti si prepara una scaletta. Parte in un modo, se va in difficoltà cambia in un altro modo e se in difficoltà anche così cambia ancora, in questo Leicester ci insegna”.