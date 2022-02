Marcolin: "La filosofia di Napoli e Barça è simile, hanno le stesse lacune"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn: "Il Napoli ha assaporato come poter battere il Barcellona nel primo tempo giocato al Camp Nou. Ha capito quali atteggiamenti avere, che sono quelli offensivi e non difensivi, perché la zona di confort del Napoli è quando ha la palla tra i piedi. Quando invece difende trova alcuni problemi, questo è tra le lacune di questa squadra che è più forte ad attaccare. All’andata con l’Inter, i dieci minuti finali di Bologna, quando lo porti nel terreno della fase difensiva escono fuori tutti i limiti di questa squadra, che quando invece attacca è fortissimo. Questo fortissimo deve essere una spinta domani, primo nell’approccio, secondo nel trovare subito il feeling. Infine terza cosa: il Napoli deve sapere che il Barcellona in casa e fuori gioca, bene o male, sempre nello stesso modo.

Come all’andata Xavi ha cambiato la squadra, rendendola super offensiva, lo può fare anche al Maradona. Il Napoli deve affrontarli sapendo che da un momento all’altro possono cambiare qualcosa e possono farlo in modo positivo. La filosofia delle due squadre è molto simile, anche nel Barça escono fuori tutte le sue lacune quando viene portata nella fase difensiva”.