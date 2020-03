Marcolin: "La Serie A deve completarsi. Si può giocare anche a metà giugno"

L'ex calciatore del Napoli Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul delicato momento che sta vivendo il calcio internazionale: "La Uefa ha cullato la speranza di voler provare a giocare sui campi neutri. Hanno sottovalutato la gravità di questa situazione. Il campionato di Serie A deve finire, mancano ancora 12 giornate. Se slittano gli Europei non cambia nulla finire a metà giugno, così come accade in Serie B. Credo che un mese, un mese e mezzo si tornerà a giocare.

Condizione fisica? Dalla terza settimana di riposo cominci a perdere la condizione. I calciatori dovranno attaccare velocemente la spina. E' un problema mentale: i giocatori dovranno tornare ad allenarsi con la giusta mentalità"