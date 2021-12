Marcolin: "Napoli superiore nel gioco e negli uomini, non cambierei mai con l’Atalanta"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn: "Più squadre in Europa stanno copiando quello che fa Gasperini con l’Atalanta, ma per me il Napoli come gioco e uomini è superiore. Non cambierei mai il Napoli con l’Atalanta, con le squadre al completo per me valgono 8.5 e 8. Sono due filosofie completamente diverse, per questo è venuta fuori una delle partite più belle del campionato”.