Marcolin: “Per il Napoli sta diventando una situazione di comfort vincere di misura”

L'ex capitano e centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli contro la Roma ha meritata la vittoria, la partita l’ha comandata sempre e solo la squadra di Conte, che in un modo o nell’altro trova la via della vittoria. Era successo già ad Empoli e con il Lecce, in qualche maniera gli azzurri trovano alla fine la strada per segnare e per vincere. Poi, anche domenica, il Napoli è riuscito di nuovo a non prendere gol, e non è poco. E’ un Napoli molto pratico, anche se contro la Roma qualcosa ha rischiato, con la traversa di Dovbyk, ad esempio. Se la palla fosse entrata poteva cambiare la partita.

E’ vero che giocare sul filo del rasoio non è facile, il risultato più rotondo ti fa essere più sereno nella gestione della partita e quindi andrebbe ricercato. Però pare che per il Napoli stia diventando una situazione di comfort essere in vantaggio per 1-0. Perché è conscio di essere forte e solido. Se ci mettiamo che gioca una gara a settimana allora non è una condizione insostenibile. Quando difende è solido, ha un centrocampo molto forte, ci sono valori che sotto pressione vengono fuori.

Nella lotta al vertice Fiorentina e Lazio stanno sorprendendo. I biancocelesti, che ho visto dal vivo, hanno giocato bene e propongono un calcio piacevole. Domenica commenterò per Dazn Fiorentina-Inter, che è la gara della giornata. C’è da capire come i viola si comporteranno negli scontri diretti. In queste gare la Fiorentina, ma anche la Lazio, dovrà misurare le proprie ambizioni. Dall’esito degli scontri diretti comprenderemo le reali ambizioni di queste due squadre. In breve diciamo che il bello viene adesso, con tanti scontri diretti previsti sino a Natale”.