Marcolin: "Senza Conte il Napoli a quest'ora sarebbe 4° o 5°, ha anche migliorato il prodotto"

"Ero a Milano per commentare Inter-Lazio ed è vero che la squadra di Inzaghi si è molto innervosita per il rigore subito, ma i nerazzurri devono recriminare più con se stessi perché si sono fatti raggiungere per ben due volte e comunque il penalty c'era. Il Napoli - ha detto il doppio ex di Napoli e Cagliari e opinionista Dazn Dario Marcolin a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'- aveva chiesto a Conte la qualificazione in Champions League ed è stato accontentato. Il tecnico ha anche migliorato il prodotto, ora se dovesse arrivare anche il tricolore sarebbe un risultato straordinario che nessuno poteva aspettarsi ad inizio stagione. E vincerne due in tre anni significherebbe che ci sono una direzione e un'ambizione da parte del Napoli importanti.

Di certo il lavoro di Conte ha fatto la differenza perché ha anche dovuto far fronte a mille difficoltà a partire da gennaio e ha dovuto cambiare sistema di gioco e piani partita continuamente a causa delle tante defezioni. Senza di lui probabilmente il Napoli a quest'ora sarebbe quarto o quinto. Questa è una settimana in cui l'allenatore proverà a tranquillizzare i propri calciatori, tenterà di farli concentrare sulla partita senza alimentare troppo una tensione che già è nell'aria. Per queste gare la concentrazione arriva da sola. Il Napoli è un po' stanco e anche meno lucido nell'ultimo periodo, ma oggi conta soltanto il risultato e i giocatori sanno molto bene che questa partita può cambiare la loro carriera. Vincere a Napoli può significare tanto ed alzare l'asticella del proprio curriculum.

Nei corsi per diventare allenatore, dicono che se sei motivato ti usciranno parole motivanti. Ecco io credo che tutte le parole di Conte in questa settimana saranno volte a questo: a motivare e insieme a tranquillizzare i calciatori. La tensione, le pressioni in queste partite possono aggiungere qualcosa e non togliere anche se magari non si dorme e si trascorrono nottate in bianco. Contro il Cagliari conterà moltissimo l'aspetto mentale e Conte sa gestire benissimo sia le vigilie che le gare come quella con i sardi"