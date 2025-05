Rastelli giustifica Lukaku: "Ha sbagliato solo col Parma"

vedi letture

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Venerdì si assegnerà lo Scudetto: l’Inter sarà di scena a Como, mentre il Napoli ospiterà il Cagliari. Tra Como e Cagliari, secondo lei, chi ha la sfida più ardua tra le due pretendenti allo scudetto?

“Tutte e due, perché sia il Napoli che l’Inter affrontano squadre che non hanno più obiettivi di classifica. Scenderanno in campo molto tranquille, senza pressione e con leggerezza mentale. Questo, paradossalmente, può essere un ostacolo in più, anche perché si tratta comunque di due ottime squadre.”

Però va detto, mister: se il Napoli è primo in classifica, non dovrebbe temere nessun avversario. O sbaglio?

“No, non sbagli. Al di là delle dichiarazioni di circostanza, che sono anche normali, credo che sia esattamente così. Questo campionato è stato bellissimo, molto combattuto, niente è stato scontato, e ogni squadra ha dato il massimo. È fondamentale che il Napoli sappia di affrontare una squadra che, pur non avendo più obiettivi, scenderà in campo per giocarsi la partita con onestà. La cosa peggiore sarebbe pensare di trovare un avversario già mentalmente in vacanza. Dal punto di vista psicologico, il Napoli dovrà prepararla al meglio, perché il Cagliari, al Maradona, cercherà comunque di metterlo in difficoltà.”

Nelle ultime due giornate, Romelu Lukaku è apparso un po’ in ombra. Ci si aspetta, e ci si augura, che anche grazie ai suoi gol possa arrivare la gioia dello scudetto per il Napoli. Tutto sommato, che stagione è stata per l’attaccante belga?

“Secondo me solo a Parma è stato un po’ appannato, in difficoltà. Col Genoa aveva fatto una buona gara, e anche prima aveva sempre dato il suo contributo. Una partita così ci può stare, anche perché ha tirato la carretta per tutta la stagione, giocando quasi sempre 90 minuti. Quindi è normale che a fine stagione ci sia qualche gara dove non sei al top. In generale, per me è stata una stagione molto positiva. Ha dato tutto quello che poteva dare, è stato un grande riferimento per la squadra. Oltre ai gol – che non sono pochi, considerando le occasioni avute – è stato fondamentale anche per mandare in rete i compagni. È stato uno dei migliori assistman del nostro campionato. Certo, non è più il Lukaku dominante che ricordavamo, ma ha saputo comunque dare un contributo importante. Poi, a Parma si è vista una squadra un po’ contratta. C’era tanta pressione, il peso di dover vincere a tutti i costi ha condizionato un po’ tutti, anche giocatori con grande personalità come Lukaku. È stata una prestazione sottotono generale, non solo sua. È chiaro però che, essendo il giocatore più carismatico, da lui ci si aspettano sempre grandi cose.”

Quanto sarà importante, nell’economia di quest’ultima giornata, il recupero di David Neres?

“Sarà fondamentale, perché è un giocatore che sposta gli equilibri. Purtroppo negli ultimi mesi ha giocato poco a causa di infortuni che lo hanno penalizzato. È rientrato da poco, ma si vede che non ha ancora ritrovato la condizione ottimale della prima parte di stagione. Tuttavia, averlo recuperato è già un’ottima notizia. Domenica scorsa, a Parma, nei 15 minuti in cui ha giocato, è stato decisivo. Se non fosse stato revocato il rigore, nato da una sua giocata, forse staremmo già parlando dello scudetto vinto. È un giocatore prezioso, e ora Conte dovrà capire se lanciarlo subito, magari per sbloccare la gara fin dai primi minuti, oppure tenerlo come arma nella ripresa, nel caso in cui il Napoli dovesse faticare a trovare il gol.”

Quale sarà il futuro di Conte?

“Non lo so, non ne ho idea. Credo che, dopo il termine della stagione, mister e presidente si siederanno e capiranno se gli obiettivi saranno comuni. Ad oggi non saprei come rispondere e cosa aspettarmi.”