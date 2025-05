Simeone più soldi: il Napoli prepara l'offerta al Torino per Milinkovic-Savic

Vincere lo scudetto e poi salutare Napoli: la missione di Giovanni Simeone è chiara, a maggior ragione con quel contratto in scadenza tra un anno che non verrà rinnovato, e la voglia di tornare a giocare con continuità è più di un assist per chi lo segue da tempo. A scrivere del futuro del Cholito è l'edizione odierna de La Stampa, che rivela di una possibile trattativa col Napoli he coinvolgerebbe anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Come spiega il quotidiano, il Torino non ha mai mollato la presa sul Cholito e la trattativa potrebbe incrociarsi con un’altra pista calda: quella che porta il Napoli sulle tracce di Vanja Milinkovic-Savic. Il club azzurro guarda con interesse al portiere serbo e potrebbe mettere sul piatto proprio il cartellino di Simeone, aggiungendo un conguaglio economico a favore del Toro. Un’operazione che potrebbe soddisfare le esigenze sia di De Laurentiis che di Cairo, dando il via a un doppio affare strategico in vista della prossima stagione.