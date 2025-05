Amoruso: "Il Napoli di Conte ha tantissime qualità, ma oggi di Bruno Conti ne esistono pochi"

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La stampa è giusto che esalti i calciatori e ne metta altri dietro la lavagna, ma non sempre è giusto parlare di singoli, specie se si sta arrivando ad un traguardo così importante. C’è bisogno di tutti, sempre. Trovare un solo nome a cui si possa far riferimento per una vittoria mi sembra molto riduttivo. Il calcio di una volta? C’era tanta fisicità prima, oggi il calcio è più studiato e più raffinato.

Il Napoli di Conte ha tantissime qualità, oltre quelle fisiche, ma è il calcio che è cambiato negli ultimi trent’anni. Io sono 190 centimetri, ho esordito alla fine degli anni ’80 e ho finito nel 2006. Quando ho cominciato ero tra i più alti, quando ho finito ce ne stavano molti più alti di me. Oggi è cambiata la struttura fisica anche degli esterni, oggi tanti esterni d’attacco sono forti fisicamente, prima esistevano i Bruno Conti ed oggi ce ne sono pochi”.