Marcolin su Insigne falso nove: "Può diventare un signor centravanti, vi spiego"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore ed opinionista DAZN Dario Marcolin: "Insigne falso nove? Secondo me Lorenzo può diventare un signor centravanti. Ha tutto per riuscire bene anche in quel ruolo, perché è molto dotato non solo tecnicamente, ma anche tatticamente. Inoltre si sacrifica sempre per i suoi compagni di squadra, dando il cento percento in ogni fase della partita.

Spalletti? Sta svolgendo un ottimo lavoro al suo primo anno a Napoli, è già il valore aggiunto di questa squadra. In particolare mi impressiona un aspetto: le verticalizzazioni improvvise che fanno i calciatori con il nuovo allenatore, è un qualcosa di efficace e al quale non eravamo abituati. Spalletti sa come esaltare gli atleti a sua disposizione, e lo stiamo vedendo anche con Osimhen. La sua assenza per la partecipazione in Coppa d'Africa si farà sentire".