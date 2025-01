Marcolin su Neres: "Fantastico! Prima giocava un po' per se stesso, ora è come vuole Conte"

Dario Marcolin ex calciatore e ora opinionista Dazn era oggi a Pitti ed è stata l'occasione per una chiacchierata sul campionato e il mercato. A partire dalla crisi della Fiorentina. "La gara con il Torino - dice ai microfoni di Tuttomercatoweb - può fare la differenza ma c'è da dire che durante l'anno capitano questi momenti. Dall'inforutbio di Bove la Fiorentina sia mentalmente che come equilibrio ha pagato qualcosa. La gara col Toro può essere quella per ripartire. Non c'è da fare un allarme, la squadra aveva abituato tutti bene per la grande partenza che aveva fatto. Ripeto, ci sono questi momenti così come per tante altre squadre".

Palladino viene criticato anche per non aver cambiato assetto a centrocampo...

"Qualcosa ha cambiato, col Napoli aveva ad esempio fatto la difesa a tre. Forse ci vuole il centrocampo a tre per dare più equilibrio alla squadra. Palladino comunque vive la quotidianità della squadra e sa benissimo che deve fare dei passaggi importanti, ecco perché la partita di domenica sposta l'ago della bilancia in positivo o in negativo. col toro serve un risultato positivo perché deve essere un punto di ripartenza".

Il caso Gudmundsson...

"E' forte e deve ancora... nascere nella Fiorentina, serve capire quale sia la sua posizione. Io credo venga fuori, è forte. Un conto è giocare nel Genoa, altro discorso nella Fiorentina che punta in alto: le cose devi farle vedere in modo immediato".

L'Atalanta che tu ieri hai commentato per Dazn ora si proietta sulla gara col Napoli...

"Sì sabato sera sarò a commentarla per Dazn. E sarà una partita da vertice, da Champions. Il Napoli forse alla lunga sarà più lucido di tutti avendo meno partite di tutti".

Il sostituto di Kvara è Neres?

"Giocatore fantastico, quando entrava nella prima parte di campionato giocava un po' per se stesso, poi dalla prima da titolare a Udine è diventato pratico, utile, pulito come vuole Conte, e' determinante, va dritto verso la porta, ha fatto gol e assist".

Kolo Muani alla Juve cosa potrà dare?

"C' è da capire la posizione, dovrebbe in teoria fare il centravanti ma lì c'è Vlahovic. In nazionale ha giocato a destra e può giocare anche seconda punta. C'è da capire Thiago motta dove vuole utilizzarlo".