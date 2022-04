Marelli a DAZN sicuro sul rigore alla Juve, poi su Twitter: “Era fuori, mea culpa”

Luca Marelli rettifica rispetto a quanto detto inizialmente in sede di telecronaca.

TuttoNapoli.net

Luca Marelli rettifica rispetto a quanto detto inizialmente in sede di telecronaca. L’esperto arbitrale di DAZN ha parlato così del fallo tra Soumaoro e Morata, inizialmente descritto come “chiaramente in area”. Su Twitter l’ex arbitro ha aggiunto: “Era fuori area, mea culpa”.