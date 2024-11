Marelli su Monza-Milan: "Il gol di Mota non andava annullato, ma il VAR non può intervenire"

Luca Marelli, ex arbitro e oggi esperto arbitrale di DAZN, nel post-partita di Milan-Monza si è espresso così nella sua analisi della direzione di gara di Feliciani: "L'episodio avviene all'8' del primo tempo, con un contatto sulla trequarti difensiva del Milan tra Bondo e Theo Hernandez. C'è una leggera trattenuta da parte di Bondo, una trattenuta decisiva in ambito VAR. Il Monza si vede annullare il gol. Feliciani lascia correre l'azione, aspettando che venisse terminata perché se avesse fischiato subito non sarebbe potuto tornare indietro.

Dopo la fine dell'azione ha deciso che il contatto tra Bondo e Theo Hernandez era da fischiare. A mio parere la rete non andava annullata, la trattenuta è davvero leggero e poi a inizio contrasto anche Theo Hernandez si è aiutato. La trattenuta c'è stata, motivo per cui il VAR non poteva farci nulla, pertanto su quest'azione può solo andare dietro alla decisione di campo perché riguarda l'intensità. Non è per me un contrasto da fischiare".

In una ripartenza del Milan c'è una trattenuta molto evidente di Bondo su Pulisic, è l'86' e la trattenuta è evidente. In questi casi l'ammonizione è doverosa, sarebbe stata la seconda e quindi Bondo doveva essere espulso. Nesta se ne accorge, tant'è che dopo trenta secondi lo sostituisce".