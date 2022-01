Marelli sulla tirata di capelli di Bernardeschi a Soppy: "Se fischia rigore non sbaglia"

Luca Marelli durante il post partita di Juventus-Udinese su DAZN ha commentato la tirata di capelli di Bernardeschi ai danni di Soppy all'interno dell'area di rigore bianconera nel secondo tempo. "In presa diretta non si era accorto nessuno della tirata dei capelli, Bernardeschi è stato ingenuo. Non è un episodio da VAR, è una trattenuta che dura molto poco. Se fischia rigore però non sbaglia".