Video Marianucci al settimo cielo: "Napoli un sogno che si avvera! Voglio ritagliarmi uno spazio"

Luca Marinucci, difensore del Napoli, nella sua conferenza stampa di presentazione ha parlato dei suoi primi giorni in azzurro: "Sono momenti di gioia. Allenarsi con giocatori del calibro di De Bruyne, Rrahmani, Buongiorno, non è da tutti. Subito mi sono inserito bene a livello umano, sono tutte brave persone oltre che grandi calciatori e su questo punto di vista so che andrà benissimo".

Dalla provincia ai Campioni d'Italia con diversi italiani, per i giovani come te quanto è difficile emergere con tanti stranieri?

"Io penso che sia sempre difficile, che tu sia italiano o che tu venga dall'estero. L'importante è lavorare giorno per giorno per ritagliarsi uno spazio in mezzo a tanti campioni".

Cosa significa per la tua carriera approdare al Napoli e avere ambizioni Champions? Anche Di Lorenzo veniva da Empoli.

"E' un sogno che si avvera, fin da bambino speravo di giocare in una delle più forti d'Italia e ci sono riuscito. Speriamo di ritagliarmi uno spazio, ma è secondario, già essere qui è un onore immenso".