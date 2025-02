Marino: “Fabbri malissimo, 2 rigori gridano vendetta! Mi aspettavo un intervento della società!”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “All’Olimpico è stata una grande occasione persa dal Napoli perché i due punti in più sono stati persi nei minuti di recupero. C’è tanto da dire su questa gara, oltre alla rabbia per il gol preso nel finale. Bisogna parlare di come la squadra si è organizzata per gestire gli ultimi 10′, poi c’è un altro problema: non ho nessun dirigente azzurro parlare di Fabbri, che ha arbitrato malissimo, fatto cose inenarrabili e non si è dimostrato all’altezza.

Ci sarebbe stato qualcosa da dire, ci sono due rigori che gridano vendetta. Sia Fabbri a Roma che Chiffi a Milano hanno arbitrato malissimo, McTominay viene affossato in area mentre sta per calciare. Se non vengono dati due rigori, o almeno uno dei due, e poi c’è l’assalto finale dell’avversario è chiaro che rischi di non vincere. Aggiungiamo poi che Conte ha rinunciato ai contropiedisti negli ultimi minuti. In ogni caso, se l’Inter si lamenta il Napoli può farlo ancora di più”.