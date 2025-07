Marino: “Il Napoli si è mosso bene, non può pagare un giocatore 10mln in più per averlo in ritiro"

vedi letture

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale’: “La fretta è nemica della negoziazione. Il Napoli si è mosso molto bene fino a questo momento, accelerando in maniera importante. Il Napoli fa bene a non avere fretta in questo momento. Non puoi pagare un giocatore 10 milioni di euro in più del suo valore per averlo prima in ritiro. La cosa più importante è che la squadra sia allestita a fine calciomercato. Lang è fortissimo. Mentre Lucca è un’ottima alternativa a Lukaku”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).