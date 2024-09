Marino: "Napoli work in progress", Collovati ribatte: "È da scudetto! Visto che squadra?"

Nel corso della trasmissione "Il Bello del Calcio" in onda su Televomero c'è stato un dibattito tra Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, e il dirigente sportivo Fulvio Collovati sulla situazione attuale della squadra di Conte.

Marino concorda con le parole del tecnico azzurro e parla di una fase di ricostruzione in corso per la squadra: "Non sappiamo come sarà il Napoli tra dieci-undici partite. Questa squadra è ancora un work in progress. Non è possibile fare paragoni tra Spalletti e Conte, è troppo presto. La cosa che mi ha impressionato maggiormente di Napoli-Monza è stata la forza con la quale i partenopei hanno messo subito in discesa la gara. Nella ripresa il mister ha fatto anche degli esperimenti, ha cambiato il sistema di gioco".

Collovati ha risposto esprimendo il proprio dissenso, il Napoli deve lottare da subito per il vertice visto l'alto livello della rosa: "Non sono d'accordo. Come fai a parlare di work in progress quando hai dei calciatori fortissimi in panchina in grado di cambiarti la gara? Inoltre il fuoriclasse dei partenopei è Antonio Conte. Il Napoli è da scudetto, non bisogna avere paura di pronunciare questa parola...".