Marino: “Punto guadagnato con l’Inter. Il Napoli sta meglio di tutti e ha calendario migliore”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “La mia impressione dopo il big-match è che il Napoli stia molto meglio dell’Inter, come ho detto nelle scorse settimane. Gli azzurri non erano in crisi, c’era stata una contingenza di risultati negativi. Nella gara con l’Inter, la squadra ha dimostrato di avere nulla in meno degli avversari per lottare fino alla fine per lo Scudetto. Ovviamente insieme all’Atalanta che affronterà i nerazzurri a Bergamo tra un paio di settimane. Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, ma il secondo è stato da incorniciare e gli azzurri avrebbero meritato di vincere.

Per come si è evoluta la partita, quello di sabato è un punto guadagnato. Sappiamo bene che ogni gara è legata agli episodi, i nerazzurri – a parte il gol di Dimarco – non hanno fatto niente che potesse giustificare il prezzo del biglietto e della trasferta sostenuta dai tifosi a Napoli. I dati fisici degli azzurri sono risultati strabilianti rispetto a quelli degli avversari, soprattutto quelli relativi alla velocità e all’intensità che consentono di dominare le partite.

Scudetto? Il calendario migliore lo ha il Napoli, lo scontro diretto tra Atalanta e Inter è uno snodo importante. Gli azzurri in quella fase possono guadagnare dei punti.

La Juventus può rientrare nella lotta? Non ci credo, per il semplice motivo che dovrebbero crollare tre squadre davanti a lei. È lecito pensare che possa accadere a una o due, ma non a tre”.