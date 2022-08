Mario Rui a Sky: “Ci danno per spacciati, sarà uno stimolo in più! Vogliamo migliorarci”

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “E’ un Napoli molto più giovane, però con le stesse ambizioni dell’anno scorso. Siamo arrivati terzi, vogliamo migliorarci sempre e l’obiettivo è restare lì davanti in campionato e in Champions è superare la fase a gironi.

Spalletti? Lo conosco da un po’ di anni e non è mai cambiato. Ogni giorno ci stimola dicendo di provare a portare a casa un trofeo.

Molta gente ci da già per spacciati, questo sarà uno stimolo in più per fare meglio. E’ quello che cercheremo di fare e che faremo”.